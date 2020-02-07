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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رفض طلب تعويض في اتحاد احتكار تصنيع الشاحنات الأوروبية بألمانيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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رفضت محكمة ألمانية اليوم الجمعة، أكبر مطالبة بالتعويض عن أضرار تتعلق باتحاد احتكاري كبير لتثبيت الأسعار بين شركات تصنيع الشاحنات الأوروبية.

وذكرت المحكمة الإقليمية بمدينة ميونخ الألمانية أن المطالبة بتعويض تبلغ قيمته نحو 900 مليون يورو غير مقبولة قانونا، قائلة إن ذلك ينتهك قانون الخدمات القانونية.

ورفعت أكثر من 3 آلاف شركة نقل وخدمات لوجستية في تسع دول أوروبية دعوى قضائية للحصول على تعويض من شركات مان ودايملر و(دي.إيه.اف) وإيفاكون وفولفو رينو، التي كانت تتبادل فيما بينها معلومات الأسعار لسنوات.

وكان يطالب المدعون بمبلغ 867 مليون يورو تعويضا عن الزيادة في سعر مبيعات 84 ألف شاحنة.

وحرك الدعوى القضائية شركة "فاينانشيال رايتس كلايمز" لقضايا التعويض نيابة عن المشترين، والتي كانت ستحتفظ بثلث التعويضات حال فوزها في الدعوى.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة أيضا في مطالبة "فاينانشيال رايتس كلايمز" الثانية بأكثر من 541 مليون يورو.

وهناك 110 إجراءات إضافية تُنظر في ميونخ فيما يتعلق بالاتحاد الاحتكاري، وتشمل ذلك الحالات التي رفعتها شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة الألمانية "دويتشه بان"، والتي رفعت إلى جانب الجيش الألماني وشركات أخرى دعوى قضائية ضد اتحاد الشاحنات الاحتكاري للحصول على تعويضات بقيمة نصف مليار يورو.

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