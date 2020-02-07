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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مسئولون فلسطينيون: التنسيق الأمني مع إسرائيل مستمر

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة الشلقاني
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أوضح مسئولون أمنيون فلسطينيون أن التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف، رغم تصاعد الأحداث في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واستشهاد 4 فلسطينيين، مؤكدين أن وقف التنسيق الأمني بشكل فعلي هو الخطوة الأخيرة التي ستأخذها السلطة.

وأضاف المسئولون الفلسطينيون، في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن وقف السلطة التنسيق الأمني مع تل أبيب سيتم بشكل فعلي حال فرض الأخيرة سيطرتها على الضفة الغربية ومناطق الأغوار.

وقد اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بالضرب المبرح على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك، واعتقلوا بعضهم، كما منعوا العديد من الحافلات التي تقل المقدسيين من الوصول إلى المسجد.

ونشر جيش الاحتلال قوات مقاتلة داخل مدينة القدس، ومحيط المسجد الأقصى، وكذلك داخل أحياء الضفة الغربية خوفًا من تصاعد حدة التوترات، بعد عمليات الدهس والطعن التي بلغت ثلاث عمليات يوم الخميس، أو اندلاع انتفاضة لرفض خطة السلام الأمريكية.

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