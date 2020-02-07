برلماني: استدعاء نيفين جامع لبحث استراتيجية صناعة السيارات

أكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستدعي نيفين جامع، وزيرة الصناعة، وعددا من الوزارات المختصة والمستثمرين للتعرف على استراتيجية الدولة في صناعة السيارات بأيد مصرية.ولفت رئيس لجنة الصناعة، في بيان له، إلى أن مصر مؤهلة من خلال وزارة الإنتاج الحربي للدخول في صناعة السيارات وتصديرها للدول العربية والإفريقية، التي تعتمد على استهلاك الغاز الطبيعي، أو الكهرباء، بعد أن حققت مصر فائضا في الغاز الطبيعي، والكهرباء.وأوضح عامر أن اللجنة تستهدف وضع رؤية شاملة لصناعة السيارات ولاتخاذ خطوات جادة وتنفيذية تطبق على أرض الواقع لتحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير لتصنيع وتجارة وتسويق وتصدير السيارات لمختلف دول العالم، مما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة وإدرار مليارات الدولارات بها.