أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 فبراير 2020

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الذهب اليوم الجمعة نهاية الأسبوع في الأسواق.وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 686 جنيهًا للجرام، وشهد السعر العالمى لأوقية الذهب أمس ارتفاع ملحوظ دولار إلى 1567 دولارا.أسعار الذهب اليوم فى مصرعيار 18: 588 جنيها.عيار 21: 686 جنيها.عيار 24: 784 جنيها.الجنيه الذهب 5488 جنيها.أوقية الذهب 1567 دولارا.