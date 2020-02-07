السيطرة على حريق مزرعة دواجن بزفتى

سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة زفتى، التابعة لمديرية أمن الغربية، على حريق هائل نشب داخل إحدى مزارع الدواجن بقرية حنون، دون وقوع خسائر بشرية من العاملين بالمزرعة.تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالغربية بورود إشارة من أهالي قرية حنون بنشوب حريق داخل إحدى المزارع، بنطاق قرية كفر كلا الباب، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي من القرى المحيطة دون وقوع أي خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.