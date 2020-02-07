«المسرح الشعرى لصلاح عبد الصبور» بـ ثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع القليوبية، باقة من الفاعليات الثقافية والفنية، فعقدت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين، محاضرة بعنوان "مرض التوحد"، تناولت مسئول المكتبة تعريف المرض وأعراضه وطرق العلاج، بالمركز الحديث لذوي الإحتياجات الخاصة.وأقام بيت ثقافة شبرا شهاب، ورشة حكي لقصة "فتافيت السكر" تأليف طاهر البرنبالي، عبارة عن مجموعة من الأشعار للأطفال، بينما نفذ بقصر ثقافة القناطر الخيرية وبيت ثقافة أبوزعبل، ورشة قص ولصق للأطفال.ونظم بيت ثقافة شبين القناطر، ورشة رسم حر للأطفال، بجانب عرض لفرقة شبين القناطر الآلات الشعبية والمزمار البلدي بمركز الشباب، إضافة إلى محاضرة بنادي الأدب بعنوان "المسرح الشعري عند صلاح عبد الصبور" أدارها محمد جاد هزاع، تحدث الشاعر أحمد نصر، بأن صلاح عبد الصبور أحد أهم رواد الشعر العربي الحر أبن مدينة الزقازيق، ويعد رمزا من رموز الحداثة العربية المتأثرة بالفكر الغربي وكان له مساهمة بارزة في التأليف المسرحي والهم الذي كان يشغله هو دور الكلمة في التغيير لكي تقوم بالدور المنوط به وظهر ذلك في مسرحية "الحلاج" و"مسافر ليل" الذي صور فيها عبد الصبور بشاعة الواقع في سيطرة قوى البطش على مصادر الإنسان، بينما عقد بنادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة بنها محاضرة للعاملين بالقصر عن برنامج word.عقدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، ورشة حكي عن ذوي الإحتياجات الخاصة، تم تعريف الأطفال بذوي الإحتياجات الخاصة وكيفية التعامل معهم فى ظل سياسة الدمج فى المدارس التى تدعو إلى تفاعل الطلاب العاديين مع الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.