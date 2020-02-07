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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكري يستعرض تطورات مفاوضات سد النهضة مع نظيرته الجنوب إفريقية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:09 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي‬
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عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، لقاء مع وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية "ناليدي باندور" وذلك على هامش فعاليات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، حيث شهد اللقاء تباحثًا حول سبل تطوير العلاقات الثنائية ومُجمل الأوضاع على صعيد القضايا الإقليمية في القارة الأفريقية.

وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، أفاد بأن الوزير شكري أكد حرص مصر على مواصلة الزخم القائم بين البلدّين، وأعرب عن التقدير لزيارة الرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" إلى القاهرة في ديسمبر ٢٠١٩، والتي ساهمت في دفع وتعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين الدولتّين على الصعيد الثنائي بكافة مجالاته، وكذا على الصعيد القاري والدولي لما للدولتين من ثقل هام يخدم مصلحتهما والمصالح الأفريقية.

وأضاف المستشار حافظ أن الوزيرين أعربا عن تطلعهما للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين الدولتّين، وكذا لتعزيز الاستثمار المتبادل في مجالات البنية التحتية والتعاون في مجال الطاقة والغاز، خاصة مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ.

وذكر حافظ أن الوزير شكري استعرض تطورات مفاوضات سد النهضة، وانخراط مصر بإيجابية وحسن نية في جميع مراحل التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل حول ملء وتشغيل السد، بحيث يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية دون الإضرار بمصالح مصر المائية.

وأفاد المتحدث الرسمي بأن شكري وباندور أكدا أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في مختلف موضوعات الاتحاد الأفريقي وعلى رأسها موضوعات الإصلاح والتشاور بشأن صندوق السلام، حيث أشار الوزير شكري إلى استعداد مصر تقديم كافة أشكال الدعم للرئاسة الجنوب أفريقية للاتحاد، وحرصها على التعاون مع جنوب أفريقيا لإنجاز مشروع المحور الشمالي- الجنوبي (القاهرة-كيب) لما سيكون له من أثر مهم على إقامة مشروعات تنموية.

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