مرشح لـ«المحامين»: إدارة «عاشور» للانتخابات يطعن في نزاهتها

أكد المحامي صلاح الدين حجازي، المرشح على منصب نقيب المحامين، ضرورة تنفيذ الإشراف القضائي الكامل على كامل مراحل العملية الانتخابية بالنقابة، وعدم الاكتفاء بيوم التصويت فقط.وأوضح حجازي، في بيان له، أنه من غير المنطق أو الشفافية أن يقوم موظفين خاضعين لمرشحين منافسين سواء النقيب أو أعضاء المجلس الحالي، في نظر أوراق باقي المرشحين والنظر في الطعون المقدمة ضدهم.وشدد أن سياسيات سامح عاشور ومجلسه في إدارة العلمية الانتخابية دون إشراف قضائي كامل يطعن في نزاهة الانتخابات، ويتيح مجال للتزوير وأيضًا استبعاد المنافسين دون أسباب واضحة.وأشار المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى أن الإشراف القضائي الكامل يحقق للعملية الانتخابية النزاهة والشفافية المطلوبة، ويسد منافذ التزوير.وانتهت أمس الخميس، موعد إتاحة التنازلات وتقديم الطعون على المرشحين، في حين يتم الفصل في التنازعات والطعون في موعد غايته الإثنين المقبل.