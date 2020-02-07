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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الجديد في دراسات التصوير الإسلامي» بالمعهد الفرنسي 14 إبريل

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان عادل
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ينظم المعهد العلمى الفرنسي للآثار الشرقية بالتعاون مع قسم الآثار –كلية الآداب –جامعة عين شمس، الملتقى العلمي الثاني لشباب الباحثين (رواق)، تحت عنوان: (الجديد في دراسات التصوير الإسلامي وفنون الكتاب)، وذلك فى الفترة من ١٤-١٥ أبريل ٢٠٢٠، على أن يكون آخر موعد لتلقي الملخصات ٢٩ فبراير ٢٠٢٠.

وتشمل اللجنة التنظيمية للملتقى العلمي الدكتور أحمد الشوكي أستاذ الاثار الإسلامية المساعد – كلية الآداب – جامعة عين شمس، والمدير السابق لمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، والدكتور محمد إبراهيم عبدالعال، مدرس الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس.

تتضمن محاور الملتقى العلمى: الدراسات الحديثة في فن التصوير الإسلامي بمختلف مدارسه، والدراسات الحديثة الخاصة بالمصورين فى العصور الإسلامية المختلفة، والدراسات الحديثة التي تتناول فنون الكتاب المخطوط من حيث التجليد والتذهيب والزخرفة.

وتشمل قواعد وشروط المشاركة أن يكون مقدم البحث أحد شباب الباحثين فى مجال التصوير الإسلامى وفنون الكتاب، وإرسال ملخص لموضوع البحث فيما لا يتجاوز صفحة واحدة مقاسA4، ويتضمن مع الملخص اسم الموضوع واسم الباحث باللغتين العربية والإنجليزية، وإرسال ملخص للسيرة الذاتية فيما لا يتجاوز صفحة واحدة فقط تتضمن صورة شخصية حديثة للباحث ووسائل التواصل بما في ذلك رقم الهاتف.

ستكون مدة المداخلة عشرون دقيقة يعقبها عشرة دقائق للنقاشات والاستفسارات، كما سيكون رئيس الجلسة من أساتذة الآثار والمتخصصين في التصوير الإسلامي وفنون الكتاب، وذلك لتقديم موضوع البحث والتعليق عليه، وسيمنح الباحث فى نهاية الملتقي شهادة معتمدة من المعهد الفرنسي.

يعد التصوير الإسلامي أحد أهم فروع الفنون الإسلامية، وربما يعود ذلك بالدرجة الأولى لما يمدنا به من معلومات مهمة ومتنوعة، سواء أكانت عن الحياة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية وغيرها؛ علاوة على ذلك فقد كان التصوير الإسلامي مرآة للمجتمع ومجالًا لتسجيل مفردات البيئة الإسلامية، وقد مر التصوير الإسلامي بمراحل متعددة، ساهم في تشكيلها العديد من الموروثات المحلية، وذلك بحسب كل إقليم وظروفه وبيئته، كل ذلك إضافة إلى المؤثرات الخارجية التي ساهمت في تشكيله، ورغم اختلاف البلدان والأقاليم التي ظهر فيها العديد من مدارس التصوير الإسلامي إلا أنه كان هناك طابع يجمع بين تلك المدارس، ظهر بجلاء في ذلك الإنتاج الفني الضخم الذى بقى لنا من مخطوطات متنوعة، تميزت بتصاويرها الرائعة وتذهيبها المتقن وزخارفها المتنوعة، ولا يجب أن ننسى كذلك ما وصلنا من صور جدارية، أو غيرها من موضوعات نفذت على التحف التطبيقية، وهو الأمر الذي لا تزال تكشف عنه الدراسات الحديثة يومًا بعد الآخر، وذلك من خلال ما تقتنيه دور الكتب والمتاحف العالمية.

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