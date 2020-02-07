رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القباج» تعتمد لائحة رأس المال الدائم لمؤسسات الرعاية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:05 م
نيفين القباج
نيفين القباج
طباعة
اعتمدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لائحة رأس المال الدائم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تهدف لدفع المجتمع المدني للتعاون ودعم الوزارة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقا للمصلحة الفضلي للأطفال.

وأكدت القباج فى تصريحات، أن الوزارة تتجه لتوظيف منظمات المجتمع المدني "الجمعيات والمؤسسات الاهلية " وفي هذا السياق تعزز اللائحة دور الوزارة في استناد مشروعاتها والتي من بينها دور الرعاية التي تهدف إلى تمكين الأطفال المودعين بتلك المؤسسات اقتصاديا واجتماعيا وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع عن طريق التعليم والتشغيل بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد تلك المؤسسات (من ملاعب وورش ومساحات متاحة وغيرها) ويحقق الدمج المجتمعي لابناء الدور من خلال التعامل المباشر والتفاعل مع الجمهور والمجتمع المحيط وتغيير نظرة المجتمع الخارجي للمؤسسات من خلال دخول افراد المجتمع الى المؤسسات ونقل الصورة الي المجتمع الخارجي وتنمية روح الرقابة المجتمعية على المؤسسات.

كما تعزز اللائحة مشاركة مؤسسات الرعاية في تنمية المجتمع المحيط بها ودمجها كمؤسسات تنموية بالمجتمع وليس مؤسسات رعاية فقط وتنمية موارد الدار من خلال استغلال تلك الموارد بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطفال والتمويل الذاتي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

وودعت القباج المجتمع المدني "الجمعيات والمؤسسات الأهلية" بضرورة التعاون والتواصل من أجل دمج الأطفال داخل المجتمع مرة أخرى.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

الراقصة «فراولة» تتنازل عن اتهام «كفتة» باغتصابها: شهادة سعد الصغير تكشف التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

منذ يوم

البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات.. الأحد

منذ حوالي 17 ساعة

«رياح وبرودة شديدة».. الأرصاد: موجة عدم استقرار تبدأ الجمعة

الصور

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

الأكثر قراءة

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمي وبنتها

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

«الصحة العالمية»: لا علاج لـ كورونا حتى الآن

«الأرصاد» تناشد المواطنين عدم تخفيف ملابسهم: «الطقس بارد»

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

فستان الجيل الخامس بحفل توزيع جوائز «البافتا» 2020

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

باحثون: آكل النمل مصدر «كورونا»

الأمطار تخمد حرائق أستراليا

رائدة فضاء أميركية تحطم رقما قياسيا بعد مهمة تاريخية

63 % من الهنود لا يستهلكون البروتين في نظامهم الغذائي

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

«المسرح الشعرى لصلاح عبد الصبور» بـ ثقافة القليوبية

«الجديد في دراسات التصوير الإسلامي» بالمعهد الفرنسي 14 إبريل

«العجوز والبحر» على طاولة «الجزويت» الثقافي بالإسكندرية

هيثم الورداني يناقش «ما لا يمكن إصلاحه» بمركز «سيماتك»