«القباج» تعتمد لائحة رأس المال الدائم لمؤسسات الرعاية

اعتمدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لائحة رأس المال الدائم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تهدف لدفع المجتمع المدني للتعاون ودعم الوزارة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقا للمصلحة الفضلي للأطفال.وأكدت القباج فى تصريحات، أن الوزارة تتجه لتوظيف منظمات المجتمع المدني "الجمعيات والمؤسسات الاهلية " وفي هذا السياق تعزز اللائحة دور الوزارة في استناد مشروعاتها والتي من بينها دور الرعاية التي تهدف إلى تمكين الأطفال المودعين بتلك المؤسسات اقتصاديا واجتماعيا وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع عن طريق التعليم والتشغيل بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد تلك المؤسسات (من ملاعب وورش ومساحات متاحة وغيرها) ويحقق الدمج المجتمعي لابناء الدور من خلال التعامل المباشر والتفاعل مع الجمهور والمجتمع المحيط وتغيير نظرة المجتمع الخارجي للمؤسسات من خلال دخول افراد المجتمع الى المؤسسات ونقل الصورة الي المجتمع الخارجي وتنمية روح الرقابة المجتمعية على المؤسسات.كما تعزز اللائحة مشاركة مؤسسات الرعاية في تنمية المجتمع المحيط بها ودمجها كمؤسسات تنموية بالمجتمع وليس مؤسسات رعاية فقط وتنمية موارد الدار من خلال استغلال تلك الموارد بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطفال والتمويل الذاتي لمؤسسات الرعاية الاجتماعيةوودعت القباج المجتمع المدني "الجمعيات والمؤسسات الأهلية" بضرورة التعاون والتواصل من أجل دمج الأطفال داخل المجتمع مرة أخرى.