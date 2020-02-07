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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: التداعيات الاقتصادية الناجمة عن كورونا «مؤقتة»

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال بان جونج شنج نائب محافظ البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني)، إن بلاده تدرس اتخاذ تدابير وقائية محتملة لتخفيف وطأة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، والتي من المتوقع أن تتسبب في اضطراب مؤقت للاقتصاد.

وأوضح شنج- في كلمة خلال مؤتمر صحفي أوردتها مؤسسة (ماركت ووتش) عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- أن تفشي فيروس كورونا الجديد سيكون له آثار مؤقتة على الاقتصاد الصيني، ولن يُغير التوقعات بالتحسن طويل الأجل.

وأضاف أن هناك احتمالية كبيرة بخفض سعر الفائدة للإقراض على المدى متوسط الأجل في الشهر الحالي.

على صعيد آخر، قال محللون إن النمو الاقتصادي في الصين من المُرجح أن يتباطأ خلال العام الحالي إلى 5% بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث ستظهر معظم تلك الآثار الاقتصادية على الأرجح في الربع الأول من العام، مضيفين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من المتوقع أن ينتعش بقوة بعد احتواء الأزمة.

ودعت الحكومة الصينية، البنوك، إلى تقديم قروض بمعدلات فائدة تقل عن 1.6% للمؤسسات والشركات التي توفر السلع والخدمات الضرورية لاحتواء أزمة الفيروس التاجي الجديد.

من جانبه، أكد نائب وزير المالية، يو وي بينج، أن بلاده ستعمل أيضا على خفض الضرائب والرسوم، خاصة بالنسبة للصناعات التي تضررت بشدة من فيروس كورونا.

بدوره، قال نائب رئيس لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية، تشو ليانج، إن القروض الهالكة في بلاده قد ترتفع في عام 2020، حيث من المُرجح أن يتسبب تفشي فيروس كورونا في التأثير على بعض المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة تلك الموجودة في صناعات الإسكان والسياحة والتموين.

وكانت نسبة القروض الهالكة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر قد بلغت 3.22% في عام 2019، بانخفاض قدره نقطة مئوية واحدة تقريبًا عن العام السابق.

وقال المسئول الصيني إن بلاده ستحافظ على استقرار الأسواق المالية من أجل مساعدة الشركات المدرجة في البورصة، وستطلب من البنوك إصدار قروض للأشخاص والشركات والمؤسسات المتضررة من تفشي الفيروس.

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