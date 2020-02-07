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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 4 في انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي بالمنيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
المنيا - على حسين
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أصيب 4 أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال بكسور وكدمات بعد انقلاب السيارة الملاكي التي كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقلهم لمستشفي ملوي العام.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي وإصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي ملوي العام.

تبين من تحريات المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز شرطة ملوي والتي أشرف عليها العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية أن الحادث وقع بالطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش: بالقرب من مدخل قرية البرشا التابعة للمركز حيث أدى انقلاب سيارة ملاكي إلي إصابة كل من منة الله عاطف عبد الحفيظ 13 سنة وشقيقتها هبة 15 سنة وروجينا مؤنس محمد 14 سنة وأسماء محمد مصطفى 32 سنة وجميعهم مقيمون معصرة حلوان وتم نقلهم لمستشفي ملوي العام حيث قام الدكتور اسحق إبراهيم فارس مدير المستشفى بتوقيع الكشف الطبي عليهم وتبين إصابتهم بكسور وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسم كما تقرر تحويل روجينا مؤنس إلي مستشفي المنيا الجامعي.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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