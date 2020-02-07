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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنهاء مهام مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:00 م
المنصف البعتي
المنصف البعتي
ا ش ا
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أفاد مصدر في الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أنه تم إنهاء مهام مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن المنصف البعتي.

وأضاف المصدر -حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية- أن أسباب إنهاء مهام البعتي تعود إلى "غياب التنسيق والتشاور بينه وبين وزارة الخارجية من جهة وممثلي الدول العربية والإسلامية بالمنظمة الأممية من جهة ثانية"، وذلك في المسائل المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن ومن بينها إعداد مشروع قرار يتعلق بخطة السلام الأمريكية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار المصدر إلى أن التنسيق مع وزارة الخارجية والتفاعل معها مطلوب ومهم جدا باعتبار تونس عضوا غير دائم في مجلس الأمن وهو ما يقتضي التشاور المتواصل مع الوزارة لتحقيق الانسجام مع مواقف تونس المبدئية وحفظ مصالحها الدبلوماسية.

وكانت تونس تسلمت في يناير 2020 مقعدها في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم لتمثيل الدول العربية، للمدة 2020/2021، وهي المرة الرابعة منذ استقلالها التي تحظى بعضوية غير دائمة في المجلس، وذلك إلى جانب 4 دول أخرى وهي فيتنام، والنيجر، واستونيا، وسانت فنسنت وجزر جرينادين.

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