محافظ النجف: اضربوا المعتدين على المتظاهرين بيد من حديد

دعا محافظ النجف العراقية لؤي الياسري، اليوم الجمعة، القوات الأمنية كافة بالضرب بيد من حديد كل من يعتدي على المتظاهرين والمعتصمين، مشددًا على حماية ساحات التظاهر وضبط المندسين والمخربين.وقال الياسري- في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية- إنه تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا تتعاون مع اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي للوقوف على الملابسات والأحداث المؤسفة التي وقعت في ساحة الصدرين وتسليم التقرير النهائي للجهات القضائية لمحاسبة المقصرين والمؤججين للفتن وأراقت الدماء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.وأضاف الياسري "نعلن كحكومة محلية التعاون التام والكامل مع اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء واطلاعها على مجريات الأحداث"، داعيًا أبناء النجف إلى "التحلي بالمسئولية الكاملة وعدم الانجرار وراء الشائعات والفتن المغرضة والمحافظة على أمن مدينتنا المقدسة والمواطنين الكرام وكذلك على الأحبة المعتصمين والمتظاهرين في ساحات التظاهر طرد المندسين والمخربين وتسليم من يحرف التظاهرات إلى القوات الأمنية المرابطة لساحات التظاهر".وشدد محافظ النجف على القوات الأمنية كافة بأن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين وحماية ساحات التظاهر وضبط المندسين والمخربين ومثيري الفتن والحفاظ التام على الممتلكات العامة والخاصة وفق القانون والنظام العام.شهدت محافظة النجف العراقية، أول أمس الأربعاء، مصادمات بين متظاهرين وأصحاب القبعات الزرقاء؛ أدت إلى سقوط شهداء وجرحى.