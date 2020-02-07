إزالة 53 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بدمياط ضمن الموجة 15

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إزالة ٥٣ حالة تعد على مساحة ٩٢٥٨ مترا مربعا بنطاق مدينة رأس البر ومركز ومدينة كفر سعد، ضمن فعاليات الموجة الخامسة عشرة؛ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى بدأت الأحد الماضي الثانى من فبراير الجارى.وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة تواصل حملاتها بالتعاون مع الجهات المختصة لاسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتطبيق القانون من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والتصدى لجميع المخالفات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.كما وجهت المحافظ تعليماتها باستكمال هذه الجهود وتنفيذها على الوجه الأكمل حفاظًا على حقوق الدولة والشعب وعدم التهاون تجاه تلك المخالفات، مشددة على التصدى وبكل حزم تجاه أى تعديات تتم على أرض المحافظة.