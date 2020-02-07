25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة تداول السفن، اليوم الجمعة، بلغت 25 سفينة.وذكرت الهيئة- في بيان اليوم- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، بينما غادرت 3 سفن، ويوجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة، مشيرة إلى أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.