تدشين مذبح كنيسة العذراء سيدة الانتقال للأقباط الكاثوليك بجرجا

احتفلت كنيسة العذراء سيدة الانتقال للأقباط الكاثوليك بجرجا، بتدشين مذبح الكنيسة عقب تجديده.وترأس قداس وطقوس التدشين الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وسط حضور عدد غفير من الشعب القبطي بجرجا.كما شارك بالقداس الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفى للإيبارشية، وعدد من الكهنة والراهبات، وممثلون عن الكنائس الأخرى.