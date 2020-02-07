«العجوز والبحر» على طاولة «الجزويت» الثقافي بالإسكندرية

يعقد مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية ندوة لمناقشة رواية «العجوز والبحر» للروائي الأمريكي إرنست هيمنجواي، يوم الإثنين المقبل، في السادسة والنصف مساءً، ويناقشها الكاتب محمد عبدالعظيم.رواية "العجوز والبحر" صدرت أول مرة مطلع سبتمبر 1952، وتحولت لفيلم سينمائي عام 1958، وتتناول قصة صياد "سانتياجو" لم يظفر بصيد أي سمكة طوال أربعة وثمانين يوما، وراوده الأمل في يوم، فراح يضرب بمجدافيه في الماء بنشاط، خارجا بمركبه من ميناء "هافانا" الكوبية٬ وأوغل في البحر لمكان بعيد لم يصل إليه من قبل.تعلَّقت بخطافه سمكة ضخمة من نوع "المرلين"٬ التي تمضي قدما في البحر صوب الشمال والشرق وهي تسحب المركب وراءها، ولا تصعد السمكة إلى سطح الماء٬ ويستطيع "سانتياجو" من حركة المركب السريعة معرفة نوع السمكة التي ظفر بها.ثم يمضي يومان فتصعد السمكة بعدهما إلى سطح الماء، وتقفز خارجه في محاول للتخلص من الخطاف وإلقائه بعيدا عن فمها، وتستمر المناوشات بينه وبينها حتى تأكلها الأسماك ويعود للشاطئ لا يحمل إلا العظام على كف، وعلى الكف الآخر الخيبة.