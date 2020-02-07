وصول عضوين من اللجنة المركزية لحركة فتح إلى قطاع غزة

وصل عضوان من اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.ووفقا لوكالة سما الفلسطينية، وصل كل من روحي فتوح مستشار الرئيس للشئون الأمنية، واللواء إسماعيل جبر، إلى قطاع غزة، ولم تتضح بعد أسباب الزيارة.سنوافيكم بالتفاصيل..