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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«القومي للمرأة» يهنئ 11 سيدة أعمال للفوز في قائمة «فوربس»

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:51 م
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
محمد الشريف
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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بخالص التهنئة لوصول 11 سيدة أعمال مصرية لـ 10 مراكز ضمن قائمة مجلة "فوربس" الشرق الأوسط، أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط في 2020.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها وفخرها لاختيار 11 سيدة مصرية ضمن قائمة فوربس ميدل إيست باور لأفضل 100 سيدة أعمال فى الشرق الأوسط، مؤكدة أنهن نماذج نسائية اقتصادية مشرفة لمصر أمام العالم، ومن أقوى وأنجح سيدات الأعمال في الشرق الأوسط ويتقلدن مناصب قيادية في الشركات والبنوك والمؤسسات الدولية، وفخر وقدوة لكل سيدة مصرية تتمنى أن تحذو حذوهن.

يذكر أن قائمة سيدات الأعمال المصريات وترتبيهن جاء على النحو الآتي:
24- منى ذوالفقار، مؤسس مشارك لمكتب ذو الفقار للمحاماة، ورئيس المجموعة المالية هيرمس.
31- باكينام كفافي، تشغل منصب العضو المنتدب لشركة "طاقة عربية".
33- إلهام محفوظ، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت التجاري.
40 ياسمين وفريدة محمد فريد خميس، وهما نائبتا رئيس مجلس إدارة شركة "النساجون الشرقيون".
53- هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة "التشخيص المتكاملة القابضة".
60- ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادارت.
69 - ريم أسعد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
75- هدى منصور، وتحمل أيضا الجنسية البريطانية، وتشغل منصب العضو المنتدب لشركة "ساب إيجيبت".
81- عبير لهيطة، الرئيس التنفيذي لشركة إيجي ترانس.
92- نهى الغزالي، وتشغل منصب العضو المنتدب لشركة فاروس القابضة.

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