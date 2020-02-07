«أزرق أبيض» يتفوق على «الليكود» بمقعدين في انتخابات الكنيست

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، تفوق حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس، على حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته، بمقعدين في انتخابات الكنيست المقرر لها 2 مارس المقبل، حيث حصل الأول على 36 مقعدًا، بينما حصل الثاني على 34 مقعدًا.وجاء في بند آخر في الاستطلاع أن 47% من الإسرائيليين يصوتون لصالح نتنياهو كشخص مناسب لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما صوت 37% لصالح جانتس في البند ذاته.وأعلن الكنيست، في 12 ديسمبر الماضي، حل نفسه رسميًا، والتوجه لانتخابات إسرائيلية ثالثة، تعقد في 2 مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ21 يوما، بعدم التوافق على شخص يتولى تشكيل الحكومة، كما جاء قرار الكنيست بتمرير مشروع قرار حله، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية الأصوات.