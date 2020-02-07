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لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلاد زوجها الـ43 (صور)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:49 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة رفقة زوجها اللاعب محمد عبد المنصف، حارس مرمى بنادي وادي دجلة، وعلقت عليها قائلة: "صباح الحب"، ويصادف اليوم الجمعة الموافق 7 يناير عيد ميلاد زوجها الـ43، وتفاعل معهما الآلاف من المتابعين يهنئونه بعيد ميلاده ويتمنون لهما الصحة والسعادة.

يُذكر أن آخر مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، كان مسلسل "أبواب الشك"، وهو من بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبري، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبدالرحمن أبوزهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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