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الثقافة

هيثم الورداني يناقش «ما لا يمكن إصلاحه» بمركز «سيماتك»

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:41 م
ما لا يمكن إصلاحه
ما لا يمكن إصلاحه
نضال ممدوح
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ينظم مركز الفيلم البديل- سيماتك- حفل توقيع ونقاش مفتوح حول المجموعة القصصية "ما لا يمكن إصلاحه"، والصادرة حديثًا عن دار الكرمة، للكاتب هيثم الورداني. وذلك في السابعة من مساء الإثنين 10 فبراير الجاري.

تبدأ الفعالية بعرض فيلم "عزيزي الحيوان" لمها مأمون، ثم مناقشة مفتوحة مع هيثم الورداني وقراءة أجزاء من المجموعة. يدير النقاش الناقد علي حسين العدوي.

وعن المجموعة يقول "العدوي": يعود الورداني مرة أخرى إلى القصة القصيرة. وعبر صور متنوعة على مدار قصص تلك المجموعة يبحث عن إمكانات قد ينطوي عليها الانهيار والعطب، كما يسعى إلى أن ينتزع تمثيل الحيوان في الأدب من هيمنة الإسقاط الرمزي، مثلما انتزع سابقًا النوم من كليشيه أرض الأحلام. ليستكمل مشروعه أو ليبحر أعمق بداخله لتفكيك حالات النفي: الاستماع كنفي للكلام والوجود والرؤية في "كيف تختفي”، والنوم كنفي للنشاط والهوية والإنتاج في "كتاب النوم”، ليقدم لنا مجموعة قصصية تعد بمتعة كبيرة وأسئلة كثيرة". 

يشار إلي أن هيثم الورداني سبق وصدرت له ثلاث مجموعات قصصية، هي: خيوط على دوائر (مع آخرين) - دار شرقيات ١٩٩٥، جماعة الأدب الناقص - دار ميريت ٢٠٠٣، حلم يقظة - دار ميريت ٢٠١١، وصدر له مؤخرًا: كيف تختفي - سلسلة كيف تـ٢٠١٣، كتاب النوم - دار نشر الكرمة ٢٠١٧.

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