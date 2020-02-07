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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

استمرار عرض فيلم «احكيلي» للأسبوع الرابع على التوالي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد مجدي
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بعد عروض كاملة العدد، يستمر فيلم "احكيلي" للمنتجة والمخرجة ماريان خوري للأسبوع الرابع على التوالي ليتجاوز عدد مشاهديه الـ4 آلاف مشاهد منذ عرضه العالمي الأول، ذلك بجانب خطته التوسعية للانطلاق في بقية محافظات مصر، كما سيشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان أسوان لأفلام المرأة، وذلك في الفترة ما بين 10 إلى 16 فبراير المقبل.

وصرحت ماريان خوري بسعادتها لوجود جمهور واسع للدراما الوثائقية والأفلام التسجيلية يدرك أهميتها ودورها في نقل المشاعر وتسجيل اللحظات، ولما يقدمه فيلم "احكيلي" سواءً على مستوى المهرجانات السينمائية أو عروضه التجارية.

وانطلق الفيلم مؤخرًا في سينمات زاوية والزمالك وبوينت 90 وأميركانا بلازا، في عروض كاملة العدد، عقبها حلقات نقاشية مع مخرجة الفيلم ماريان خوري.

وكان الفيلم حصل على جائزة الجمهور خلال منافسته في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية.

ماريان خوري هي سينمائية مصرية، دخلت مجال السينما كمنتجة ومخرجة على الرغم من خلفيتها التعليمية في الاقتصاد بالقاهرة وأكسفورد، إلا أنها سرعان ما انجذبت ماريان نحو عالم السينما بعد تخرجها. واستمر تعاونها الوثيق مع المخرج المصري الكبير يوسف شاهين لما يقرب من ثلاثين عامًا.

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