كيف ارتفع عدد سكان مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة؟ (إنفوجراف)

مازالت الزيادة السكانية، أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وفق مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذى دعا للوصول لمعدل نمو اقتصادي يبلغ نحو 3 أضعاف معدلات النمو السكانى الحالي، إذا استمر معدل الزيادة على هذا الوضع.وقال الجهاز المركزي للتعبئة، إن عدم تراجع معدلات الخصوبة عن المعدلات الحالية، التى تصل إلى 3.4 طفل لكل سيدة "وفقًا للفرض الثابت للخصوبة"، سيؤدي إلى ارتفاع عدد السكان عام 2052 لأكثر من الضعف ليصل إلى 191.3 مليون نسمة.واستخدم المسئولون عن الجهاز منذ عام 2013، وسيلة جديدة لإظهار مدى ما تواجهه الدولة من أزمة أمام هذا النمو، وهي الساعة السكانية، التي شرح كيفية عملها عبدالحميد شرف الدين رئيس قطاع الإحصاءات السكانية، موضحًا أنها تعمل على تسجيل عدد المواليد والوفيات على السواء، وليس المواليد فقط، مفسرًا عدم الشعور بتراجع أرقام السكان بعد خصم عدد الوفيات نظرًا لكون معدلات المواليد تعادل 4 أضعاف الوفيات، وبالتالي من الصعب ملاحظة أي تراجع ملموس في الساعة السكانية.وتابع أن هذه الساعة المعلقة على مبنى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء متوافرة على عدد كبير من مباني المحافظات، ومنذ عدة أيام أظهرت أن عدد سكان مصر بلغ نحو 99 مليونًا و944 ألفًا و396 نسمة.تتصدر القاهرة تعداد المحافظات بعدد نحو 9 ملايين و924 ألفًا و847 نسمة، ووصل عدد سكان الجيزة لـ9 ملايين و75 ألفًا و754 نسمة، يليها القليوبية بعدد بلغ 5 ملايين و881 ألفًا و800 نسمة، بالإضافة إلى إقليم الدلتا ويشمل الشرقية 7 ملايين 536 ألفًا و479 نسمة، البحيرة بواقع 6 ملايين و531 ألفًا و882 نسمة، المنوفية بـ4 ملايين 520 ألفًا و280 نسمة، والدقهلية بلغ تعدادها 6 ملايين 781 ألفًا و804 نسمة، الغربية بلغ عدد سكانها 5 ملايين و226 ألفًا و359 نسمة.ويعد النمو السكانى فى مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم، فقد ارتفع عدد السكان تدريجيًا خلال الفترة من "2007-2019" بمعدل زيادة تقترب من 32.2%، فارتفع من 74.8 مليون عام 2007 إلى 98.9 مليون عام 2019، ما أدى لوجود هرم سكانى ذى قاعدة عريضة أقل من سن العمل، وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع.وائل النحاس خبير اقتصادي، قال: على رغم من أن الزيادة السكانية تعد واحدًا من أبرز العوائق الاقتصادية التي تواجه الدولة، فإنه من الممكن استغلال الطاقة البشرية الهائلة للعمل على تطويعها كطاقة إنتاجية، بل خلق موارد أخرى بديلة ضاربًا المثل باستغلال نفايات هذا العدد من الطاقة السكانية كفيلًا لإنتاج موارد تكفي عدة أضعافه، وهو ما جعل دولًا مثل الصين تحقق نموًا وازدهارًا بكل المجالات.كان قد كشف تقرير إحصائى حديث، صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العام والإحصاء، أن تعداد سكان مصر حالًا،ا والبالغ أكثر من 100 مليون نسمة "منهم 98.4 مليون بالداخل"، قد تضاعف 40 مرة عن تعداد الدولة قبل 200 عام من الآن، حيث كان عدد سكان مصر فى عام 1819 نحو 2.5 مليون نسمة فقط.