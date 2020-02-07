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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

3 وزراء تحت قبة البرلمان بشأن ملفات المصانع ومشكلات الأراضي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:40 م
البرلمان
البرلمان
عائشة حسن
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قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، سيحضر اجتماع اللجنة، الأحد المقبل، لمناقشة إمكانية تخفيض سعر الكهرباء بالنسبة للصناعات كثيفة الكهرباء، من حيث الاستهلاك، وذلك دعما للصناعة المحلية والعمل على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى من خلال عقد عدد من الجلسات مع الوزراء المعنيين أهمهم وزراء المالية والصناعة والتخطيط، لبحث كافة المشكلات التي تعوق ازدهار الصناعة لا سيما المحلية.

وأوضح البطيخي، في تصريحات لـ«الدستور»، أن اللجنة ستناقش وزير الكهرباء في عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بارتفاع القيمة الاستهلاكية للمصانع من الكهرباء دون وجود حوافز أو تخفيض نسبي من قبل الوزارة لدفع العجلة الانتاجية، خاصة وأن عدد من الصناعات تعتمد في الاساس على الكهرباء باستهلاك عالي.

كما ستحضر رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، يوم الأحد، لمناقشة الموقف الراهن والمستقبلى للتعاون الدولي، والاستماع لجهود الوزارة في تعزيز الملف، وخلق فرص التعاون بين عدد كبير من الدول، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون في شتى المجالات بين مصر ودول العالم.

كما سيحضر وزير الزراعة، في الجلسة العامة يوم الثلاثاء، لمناقشة 14 طلبًا إحاطة، و10 طلبات مناقشة عامة حول سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية وآلية استلام تلك المحاصيل من المزارعين، وتحديد سعر عادل لها، ويناقش المجلس 7 طلبات إحاطة وسؤال حول نقص المعروض من المبيدات والأسمدة والتقاوي فضلا عن وجود غير الصالح منها بالأسواق.

ويناقش المجلس 15 طلبًا إحاطة ومسؤولين، و8 طلبات مناقشة عامة حول إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتوفير الأعلاف والوقاية من الأمراض وضعف الرقابة على اللحوم المستوردة.

ويستعرض المجلس في مناقشاته، طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة حول ملف وضع اليد وتقنين وضع اليد وإجراءات الحماية للأراضي الزراعية وتخصيص الأراضي الزراعية للنفع العام، ويناقش المجلس عددًا من طلبات الإحاطة والمناقشة العامة والأسئلة حول فرض الغرامات على الأراضي في زراعة الأرز على الرغم من أنها لا تصلح لزراعة الأرز.

كما تتضمن المناقشات، عددًا من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة والأسئلة حول عدم تثبيت عمالة التشجير والعمالة اليومية بالثروة السمكية، ويناقش المجلس عددًا من طلبات الإحاطة حول ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية المملوكة لوزارة الزراعة.

وكذلك المعوقات التي تواجه الشباب في مشروع المليون ونصف مليون فدان وكذلك الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في أراضي المتخللات حتى يمكن استغلالها، وعن سياسة الحكومة بشأن تطوير المجازر وغيرها من الملفات التي تخص وزارة الزراعة.

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