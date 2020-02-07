13 حالة إصابة بـ «كورونا» في ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 13 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة.وذكرت وزارة الخارجية - حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية - أنه سيتم إعادة المواطنين الألمان وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية في أسرع وقت ممكن.يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).يذكر أن فيروس كورونا الجديد بدأ في الظهور من مدينة ووهان الصينية، وأدى حتى الآن إلى وفاة 637 وإصابة 31211 آخرين في جميع أنحاء الصين، كما سجلت العديد من الدول حالات إصابة بالفيروس.