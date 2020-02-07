رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

13 حالة إصابة بـ «كورونا» في ألمانيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:39 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ا ش ا
طباعة
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 13 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة.

وذكرت وزارة الخارجية - حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية - أنه سيتم إعادة المواطنين الألمان وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

يذكر أن فيروس كورونا الجديد بدأ في الظهور من مدينة ووهان الصينية، وأدى حتى الآن إلى وفاة 637 وإصابة 31211 آخرين في جميع أنحاء الصين، كما سجلت العديد من الدول حالات إصابة بالفيروس.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الحكومة تنفي إيقاف البطاقات التموينية حال عدم التسجيل بـ«دعم مصر»

منذ حوالي 15 ساعة

فصل طالب «تجارة الإسكندرية» المعتدي على أستاذه بـ«طبنجة»

منذ حوالي 16 ساعة

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

منذ يوم

البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات.. الأحد

الصور

image description

خطوبة نجل الفنان جمال عبد الناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

الأكثر قراءة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

«الأرصاد» تناشد المواطنين عدم تخفيف ملابسهم: «الطقس بارد»

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

الحكومة تنفي إيقاف البطاقات التموينية حال عدم التسجيل بـ«دعم مصر»

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

فستان الجيل الخامس بحفل توزيع جوائز «البافتا» 2020

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

باحثون: آكل النمل مصدر «كورونا»

الأمطار تخمد حرائق أستراليا

رائدة فضاء أميركية تحطم رقما قياسيا بعد مهمة تاريخية

63 % من الهنود لا يستهلكون البروتين في نظامهم الغذائي

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

«بين المواطن مصري والحرب في بر مصر» بأتيليه الإسكندرية

«كتاب مصر» تنعى الشاعر جلال عابدين

صدور كتاب «بناء الدولة بعد الثورات العربية» عن مؤسسة أروقة

مناقشة «جمر اللحظة» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية