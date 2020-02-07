أمن القاهرة يضبط متسولًا قتل سيدة بحجر لسرقتها

تمكنت الجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بالعثور على جثة سيدة مقيمة بدائرة القسم بها عدة إصابات، حيث توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل- مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المعصرة، سبق اتهامه فى إحدى القضايا ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تسول".عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بحيازة المجنى عليها لمبالغ مالية لكونها تقوم بالاتجار فى المواد الغذائية بالقرب من محل الواقعة، فعقد العزم على سرقتها، وفى سبيل ذلك قام بتتبع المجنى عليها عقب الانتهاء من عملها، وأثناء محاولته سرقتها استغاثت بالأهالى إلا أنه تعدى عليها بالضرب باستخدام "حجر" محدثًا إصابتها التى أودت بحياتها، واستولى منها على مبلغ مالى 450 جنيه وقطعة مشغولات ذهبية.. وفر هاربًا.. تم بإرشاده ضبط قطعة المشغولات الذهبية لدى صاحب محل مصوغات "حسن النية"، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.