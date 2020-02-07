ضبط سارقي أغطية «بلاعات» الصرف بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مرتكبى واقعة الشروع فى سرقة أغطية "بالوعات " الصرف الصحى بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن قيام قائد إحدى السيارات وبصحبته 5 أشخاص بالشروع فى سرقة أغطية "البالوعات" الخاصة بالصرف الصحي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بمديرية أمن القاهرة.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 4 أشخاص "، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبط 3 منهم، وبحوزة أحدهم زى "فسفوري" اللون خاص بالعمال، واعترفوا بارتكاب سرقة أغطية " البالوعات" بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.