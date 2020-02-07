ضبط سارقي أغطية «بلاعات» الصرف بمدينة نصر
الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:31 م
عمرو المزيدىطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مرتكبى واقعة الشروع فى سرقة أغطية "بالوعات " الصرف الصحى بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.
وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن قيام قائد إحدى السيارات وبصحبته 5 أشخاص بالشروع فى سرقة أغطية "البالوعات" الخاصة بالصرف الصحي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بمديرية أمن القاهرة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 4 أشخاص "، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبط 3 منهم، وبحوزة أحدهم زى "فسفوري" اللون خاص بالعمال، واعترفوا بارتكاب سرقة أغطية " البالوعات" بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن قيام قائد إحدى السيارات وبصحبته 5 أشخاص بالشروع فى سرقة أغطية "البالوعات" الخاصة بالصرف الصحي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بمديرية أمن القاهرة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 4 أشخاص "، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبط 3 منهم، وبحوزة أحدهم زى "فسفوري" اللون خاص بالعمال، واعترفوا بارتكاب سرقة أغطية " البالوعات" بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.