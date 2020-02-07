«القتل الأخرس».. الإجهاض جريمة العلاقات الآثمة والخلافات الزوجية

الإجهاض جريمة تتم في الخفاء ونادرا من يتم اكتشافها إلا إذا اقترنت بجريمة أخرى مثل الوفاة، وتعد الأسباب الرئيسية لجريمة الإجهاض إما الخلافات الزوجية التي تصل إلى تعدى الزوج على زوجته بالضرب المبرح أوالعلاقات الآثمة، فلا يجدوا سوى إجهاض الجنين لإخفاء جريمتهم الأولى بجريمة ثانية أبشع.في هذا التقرير نرصد أبرز حالات الإجهاض التي تداولتها المحاكم:-- السجن 6 سنوات لإمام بالمعاش وسيدة بتهمة الزنا وإجهاض جنين بالمنياقضت محكمة جنح مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، بحبس إمام بالمعاش وربة منزل، لمدة 6 سنوات، ولذلك لاتهامهما بممارسة الزنا وإجهاض جنين بسبب علاقة آثمة بين المتهمين.وتلقت مديرية أمن المنيا، إخطارًا بورود إشارة من المستشفى العام، تفيد قيام ربة منزل تدعي "ع.ا" (26 عاما) مطلقة بإجهاض نفسها عمدًا قبل ساعات من وضعها المولود الذي كان في شهره الـ 9.وكشفت تحريات المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز أبو قرقاص، أن السيدة المذكورة تناولت حبوب تسببت في وفاة الجنين ومن ثم إجهاض الحمل وبضبط المتهمة ومواجهتها قررت أنها حملت سِفاحًا من إمام بالمعاش يدعى "ش.م" (63 عاما)، وأضافت أنها كانت تتردد على منزله بحجة تخليصها من الجان والعفاريت، التي تسكن جسدها، وتكررت اللقاءات الحميمية بينهما حتى حملت منه سفاحًا، وحينما عرف بحملها رفض الاعتراف بالجنين، ما دفعها للإجهاض.تجديد حبس المتهم بإلقاء جثة زوجته بعد وفاتها أثناء إجهاض جنينهاقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإجبار زوجته على إجهاض جنينها مما نتج عنها وفاتها والقي جثتها في الشارع.وتلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من معاينة جثة السيدة، أنها حامل ولا يوجد معها أي أوراق تكشف هويتها، فتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، لتشريحها وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث للتوصل إلى هوية السيدة المتوفية.وتم تشكيل فريق بحث، وتم التوصل إلى هوية السيدة حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المجني عليها، لديها أطفال وأخبرت زوجها بأنها حامل، ولكن زوجها طلب منها إجهاض الجنين لعدم رغبته في إنجاب أطفال آخرين، حيث اضطرت المجني عليها لإجراء عملية إجهاض للتخلص من جنينها تحت ضغط زوجها وإلحاحه على إجهاض الجنين، ولكن المجني عليها لم تتحمل وتوفيت أثناء عملية إجهاض الجنين، وقرر المتهم التخلص من جثة زوجته بإلقائها في الشارع خوفا من المسائلة القانونية.حبس ضابط شرطة عامين لشرعه في إجهاض زوجتهقضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة ضابط شرطة بالحبس عامين وكفالة 1000 جنيه، لاتهامه بالتعدي المبرح على زوجته والشروع في إجهاضها، وألزمت المحكمة المتهم بالتعويضات عن الأضرار التي أصابت المجني عليها.وأمرت نيابة مدينة نصر الكلية، في وقت سابق بإحالة ضابط شرطة (مخلي سبيله) لمحكمة الجنح بتهمة الشروع في قتل زوجته ومحاولة إجهاضها داخل منزلهما بمدينة نصر، عقب نشوب مشاجرة بين الزوج المتهم وزوجته، فتعدى عليها بالضرب، ما أحدث بها إصابات كادت تودي بحياتها وجنينها.تجديد حبس مكوجى بالشرقية تسبب في إجهاض زوجته ووفاتهاقررت محكمة أبو كبير، تجديد حبس مكوجى، لاتهامه بالتسبب فى إجهاض زوجته ووفاتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الإجهاض والقتل.وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى أبو كبير يفيد وصول "إسلام م" 28 سنة ربة منزل، إثر تعرضها لنزيف وهو حامل في الشهور الأولى، وقضت بالمستشفى 6 ساعات وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق العام وتوفيت بعد أيام من حجزها بالمستشفي.وتقدمت والدة المجني عليها بمحضر للشرطة اتهمت فيه" محمد ب" 30 سنة مكوجي زوج المجني عليها بالتسبب في وفاتها عن طريق ضربها بشدة وهى حامل وتعرضها لنزيف حاد تسبب في إجهاض جنينها ووفاتها، وتمكنت قوة من الشرطة من القبض عليه، وتم إحالته للنيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية.وقال فهمي مبارك المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري فرق بين إجهاض الحامل لنفسها أو بمساعدة الغير وبين الإجهاض للغير باستخدام العنف للوصول إلى غرض معين مثل الميراث أو ما شابه ذلك في الحالة الأولى تعد جنحة وعقوبتها من يوم إلى 3 سنوات، أما الحالة الثانية فهي جناية وعقوبتها من 3 سنوات إلى 15 سنة.وأضاف أن القانون لا يعاقب على الشروع في الإجهاض بالرغم من أنه متصور الحدوث، مشيرا إلى أن القانون أيضا فرق بين المشترك في جريمة الإجهاض بأساليب الاتفاق أو التحريض أو المساعدة التي لا تنصبّ على جسد الحامل، وبين الفاعل الأصيل في العقوبة.