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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس السبت بارد.. العظمى بالقاهرة 16

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:24 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري، وتكون مضطربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط وجنوب سيناء والغردقة، مثيرة للأتربة بشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.8 إلى 2.3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 10 16
شبين الكوم 09 15
طنطا 09 15
دمنهور 10 16
الإسكندرية 11 16
بلطيم 10 15
مطروح 09 16
السلوم 07 15
سيوة 05 17
بورسعيد 11 17
دمياط 10 17
الزقازيق 08 17
الإسماعيلية 07 17
السويس 11 17
العريش 09 16
رفح 10 15
رأس سدر 11 20
نخل 03 15
نويبع 13 19
طابا 09 16
كاترين 01- 10
الطور 11 20
شرم الشيخ 12 20
الغردقة 11 21
مرسى علم 14 20
الفيوم 10 17
بنى سويف 09 17
المنيا 07 18
أسيوط 06 18
سوهاج 08 18
قنا 09 19
الأقصر 08 20
أسوان 12 20
أبوسمبل 11 19
الوادى الجديد 06 20
شلاتين 16 23
أبورماد 15 22
حلايب 18 22

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