طقس السبت بارد.. العظمى بالقاهرة 16

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء.وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري، وتكون مضطربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط وجنوب سيناء والغردقة، مثيرة للأتربة بشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.8 إلى 2.3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 10 16شبين الكوم 09 15طنطا 09 15دمنهور 10 16الإسكندرية 11 16بلطيم 10 15مطروح 09 16السلوم 07 15سيوة 05 17بورسعيد 11 17دمياط 10 17الزقازيق 08 17الإسماعيلية 07 17السويس 11 17العريش 09 16رفح 10 15رأس سدر 11 20نخل 03 15نويبع 13 19طابا 09 16كاترين 01- 10الطور 11 20شرم الشيخ 12 20الغردقة 11 21مرسى علم 14 20الفيوم 10 17بنى سويف 09 17المنيا 07 18أسيوط 06 18سوهاج 08 18قنا 09 19الأقصر 08 20أسوان 12 20أبوسمبل 11 19الوادى الجديد 06 20شلاتين 16 23أبورماد 15 22حلايب 18 22