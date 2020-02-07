ماكرون: فرنسا خفضت ترسانتها النووية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب حول استراتيجية الدفاع والردع النووي الفرنسية، اليوم الجمعة، أن فرنسا خفضت ترسانتها النووية إلى أقل من 300 رأس، مشيدا"بحصيلة أداء نموذجية" لبلده في مجال الحد من التسلح.وقال ماكرون إن "لدى فرنسا حصيلة أداء فريدة في العالم تتطابق مع مسؤولياتها ومصالحها على حد سواء، بعدما فككت بشكل لا رجعة عنه، مكونها النووي البري ومنشآتها للتجارب النووية ومنشآتها لإنتاج المواد الانشطارية للأسلحة، وخفضت حجم ترسانتها إلى أقل من 300 رأس نووي اليوم".