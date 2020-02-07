رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حررت استمارة الاعدادية يوم الامتحان.. لجنة للتحقيق في «صفر» طالبة القليوبية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:16 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
صلاح حسنى
طباعة
شكلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لجنة من الشئون القانونية والتوجيه المالي وموجهي العموم للمواد المختلفة وكنترول الشهادة الإعدادية لفحص شكوى طالبة حصلت على "صفر" في نتيجة الفصل الدراسي الأول، في امتحانات الشهادة الاعدادية.

فوجئت شيماء أحمد محمود شاهين، الطالبة بمدرسة أمين سامي، بقرية البرادعة مركز القناطر، بحصولها على "صفر"، وأوضحت أنه حدث خطأ في رقم جلوسها، وأنه جرى استبداله خلال الامتحانات، مما دفع والدها لتحرير محضر في بقسم الشرطة رقم 1591 بتاريخ 6 فبراير 2020.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إنه فور تلقيه الشكوى من ولي أمر الطالبة أمر بسرعة تشكيل لجنة لفحص الموضوع ومراجعة كل الإجراءات والأوراق الخاصة بالطالبة في الكنترول، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة مهام عملها والفحص على أرض الواقع غدًا السبت لإعلان النتائج كاملة.

أوضح "عجلان" أنه لا صحة لحصول الطالبة على صفر، ولكن الصفر الموجود في النتيجة على الإنترنت سببه أن الطالبة حررت الاستمارة الخاصة بالاعدادية أول يوم امتحان في 16 يناير، في الوقت أن كشوف المناداة والإجراءات الخاصة بالكنترول تكون جاهزة قبل ذلك.

وأشار إلى أن نتيجة الشهادة على مواقع الإنترنت نتيجة استرشادية فقط، ولا يعتد بها حيث أن النتيجة الرسمية هي الموجود بالمدارس والكنترول، وتضمنها الكشوف الخاصة بالنتائج المسلمة بالمدارس، لافتا أن الطالبة المذكورة حاصلة على 83 درجة، وأقرت هي ووالدها خلال السؤال في الكنترول أن أوراق الإجابة تخصها ورقم الجلوس يخصها، ولكنها معترضة على النتيجة بزعم تفوقها، وهو أمر قيد البحث من خلال اللجنة.

كان ولي أمر الطالبة قد حرر محضرًا في مركز الشرطة بالقناطر اتهم فيه مسئولي التعليم وكنترول الاعدادية بالإهمال وتعديل رقم جلوس ابنته مما تسبب في حصولها علي صفر، رغم حضورها الامتحانات وإجاباتها عن الأسئلة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

منذ حوالي 14 ساعة

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

منذ حوالي 15 ساعة

فصل طالب «تجارة الإسكندرية» المعتدي على أستاذه بـ«طبنجة»

منذ حوالي 5 ساعات

«الأرصاد»: طقس اليوم غير مستقر وأمطار بهذه المناطق

الصور

image description

خطوبة نجل الفنان جمال عبد الناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

الأكثر قراءة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

«الأرصاد» تناشد المواطنين عدم تخفيف ملابسهم: «الطقس بارد»

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

الحكومة تنفي إيقاف البطاقات التموينية حال عدم التسجيل بـ«دعم مصر»

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

فستان الجيل الخامس بحفل توزيع جوائز «البافتا» 2020

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

باحثون: آكل النمل مصدر «كورونا»

الأمطار تخمد حرائق أستراليا

رائدة فضاء أميركية تحطم رقما قياسيا بعد مهمة تاريخية

63 % من الهنود لا يستهلكون البروتين في نظامهم الغذائي

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

«بين المواطن مصري والحرب في بر مصر» بأتيليه الإسكندرية

«كتاب مصر» تنعى الشاعر جلال عابدين

صدور كتاب «بناء الدولة بعد الثورات العربية» عن مؤسسة أروقة

مناقشة «جمر اللحظة» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية