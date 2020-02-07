حررت استمارة الاعدادية يوم الامتحان.. لجنة للتحقيق في «صفر» طالبة القليوبية

شكلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لجنة من الشئون القانونية والتوجيه المالي وموجهي العموم للمواد المختلفة وكنترول الشهادة الإعدادية لفحص شكوى طالبة حصلت على "صفر" في نتيجة الفصل الدراسي الأول، في امتحانات الشهادة الاعدادية.فوجئت شيماء أحمد محمود شاهين، الطالبة بمدرسة أمين سامي، بقرية البرادعة مركز القناطر، بحصولها على "صفر"، وأوضحت أنه حدث خطأ في رقم جلوسها، وأنه جرى استبداله خلال الامتحانات، مما دفع والدها لتحرير محضر في بقسم الشرطة رقم 1591 بتاريخ 6 فبراير 2020.وقال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إنه فور تلقيه الشكوى من ولي أمر الطالبة أمر بسرعة تشكيل لجنة لفحص الموضوع ومراجعة كل الإجراءات والأوراق الخاصة بالطالبة في الكنترول، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة مهام عملها والفحص على أرض الواقع غدًا السبت لإعلان النتائج كاملة.أوضح "عجلان" أنه لا صحة لحصول الطالبة على صفر، ولكن الصفر الموجود في النتيجة على الإنترنت سببه أن الطالبة حررت الاستمارة الخاصة بالاعدادية أول يوم امتحان في 16 يناير، في الوقت أن كشوف المناداة والإجراءات الخاصة بالكنترول تكون جاهزة قبل ذلك.وأشار إلى أن نتيجة الشهادة على مواقع الإنترنت نتيجة استرشادية فقط، ولا يعتد بها حيث أن النتيجة الرسمية هي الموجود بالمدارس والكنترول، وتضمنها الكشوف الخاصة بالنتائج المسلمة بالمدارس، لافتا أن الطالبة المذكورة حاصلة على 83 درجة، وأقرت هي ووالدها خلال السؤال في الكنترول أن أوراق الإجابة تخصها ورقم الجلوس يخصها، ولكنها معترضة على النتيجة بزعم تفوقها، وهو أمر قيد البحث من خلال اللجنة.كان ولي أمر الطالبة قد حرر محضرًا في مركز الشرطة بالقناطر اتهم فيه مسئولي التعليم وكنترول الاعدادية بالإهمال وتعديل رقم جلوس ابنته مما تسبب في حصولها علي صفر، رغم حضورها الامتحانات وإجاباتها عن الأسئلة.