البرلمان يناقش طارق عامر في مبادرة «دعم الصناعة» الاثنين

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعي طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لحضور اجتماعها يوم الاثنين المقبل، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي جمعتها اللجنة في إطار خطتها لفتح كافة الملفات المتعلقة بدعم الصناعة المصرية، وتذليل العقبات التي تقف حائلا أمام المستثمرين، أهمها ملف المصانع المتعثرة.وكشف البطيخي، لـ«الدستور»، أن اللجنة ستناقش طارق عامر، في مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة المصرية، وإعادة تشغيل المصانع بكامل قوتها، وعرض بيان إجمالي بشأن المكاسب التي تم تحقيقها جراء تدشين تلك المبادرة، وإعداد حصر كامل بالمصانع التي تمت جدولة ديونها وتم وضع نظام لسدادها، وذلك بناء على جلسات الحوار التي عقددتها البنوك مع أصحاب المصانع المتعثرة، مشيرا إلى أن اللجنة ستفتح ملف ضخ الاستثمارات في الصناعة المصرية، وإعداد خريطة كاملة بكيفية تذليل عقبات المستثمرين، وحل مشكلاتهم ومطالبهم لزيادة حركة الاستثمار ومن ثم حجم التبادل التجاري.