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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة 180 روسيًا بمنتجعات البحر المتوسط التركية في 2019

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:09 م
أليكسي يرخوف
أليكسي يرخوف
وكالات
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أعلن السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف أن أكثر من 150 مواطنًا روسيًا توفوا العام الماضي في منتجعات البحر المتوسط التركية، بجانب 31 مواطنا آخر في منطقة إسطنبول.

وقال يرخوف في تصريحات صحفية- اليوم الجمعة-: إنه على مدار الموسم السياحي الماضي في المنتجعات التركية بالبحر المتوسط لقي 154 شخصًا من مواطنينا حتفهم، وتوفى 31 شخصًا في المنطقة القنصلية بإسطنبول، وجرى تنفيذ 68 عملية إجلاء طبي "، مشيرا إلى أن هذه الأرقام غير السارة أقل قليلًا مما كانت عليه في عام 2018.

وتابع:" لا تزال الحوادث المرورية مع السياح الروس في تركيا مرتفعة أيضا"، موضحًا أن معظم الوفيات نجمت عن تفاقم الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتلف الكبد وغيرها.

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