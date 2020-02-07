انتظام حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعي

شهد طريق إسكندرية الزراعى، سيولة مرورية، رغم هطول أمطار، وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة حركة السير، ومواجهة أى تكدسات أو أعطال مرورية.وتواجد رجال المرور بمحيط أعمال إنشاء كوبرى قلما، للتصدى لأى كثافات مرورية نتيجة الإغلاق الجزئى للطريق، كما انتظمت حركة السير أسفل الطريق الدائرى، وميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.