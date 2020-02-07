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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

باحثون: آكل النمل مصدر «كورونا»

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:08 م
آكل النمل
آكل النمل
وكالات
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كشف باحثون صينيون، إن آكل النمل الحرشفي يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 636 شخص في الصين، وإصابة نحو 31161 في العالم.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية، التي قادت البحث، في بيان نشر على موقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس".

الجدير بالذكر أن آكل النمل الحرشفي أو البانغولين هو حيوان من الثدييات يتم الإتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، بحسب رويترز.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية فقد أظهرت دراسة حديثة أن تسلسل الجينوم لسلالة فيروس كورونا الجديد الذي تم عزله من حيوان البانغولين كان مطابقا بنسبة 99 % لتلك الموجودة لدى المصابين.

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