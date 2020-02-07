القبض على متهم صدم ضابط بسيارته للهروب من مطاردة في وسط البلد

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على متهم صدم ضابط مرور بسيارته أثناء هروبه من مطاردة سيارة آخرى بميدان الأوبرا بمنطقة وسط البلد، فيما نقل المصاب لمستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقى الرعاية الصحية.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إخطارا بوجود مصاب بأحد الميادين بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين إصابة الرائد عمرو محارب (ضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة) بكسور وكدمات أثناء محاولته استيقاف سيارة سوزوكى تطاردها سيارة أخرى، فقام قائد السيارة بصدمه ولاذا بالفرار.قام رجال الأمن بمساعدة الأهالى بمطاردة بضبط السائق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.