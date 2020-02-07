قصة عودة بهاء سلطان للحفلات الغنائية

غاب المطرب بهاء سلطان لفترة طويلة عن الساحة الفنية، وتوقف تماما عن إحياء الحفلات، ويعد بهاء مرة أخرى لجمهوره من خلال مسرح ساقية "الصاوي" بالزمالك، يوم 6 مارس المقبل،طرحت إدارة ساقية "الصاوي" تذاكر حضور الحفل، والتي قسمت إلى خمس فئات، وهي: 257، 307، 357، 407، 457 جنيهًا، وبدأ الحجز مساء أمس الخميس، وحرص عدد كبير من جمهور بهاء سلطان على شراء التذاكر.يرجع سبب ابتعاد بهاء سلطان عن الساحة الفنية؛ بسبب خلافات فنية مع المنتج نصر محروس، وكانت مبادرة الفنانة إسعاد يونس لعودة بهاء سلطان، ذات تأثير إيجابية لحل الأزمة بينها.استضافت إسعاد يونس بهاء سلطان، في رأس السنة، خلال حلقة من برنامجها "صاحبة السعادة"، وناشدت نصر محروس بحل الخلاف مع بهاء، والوصول إلى حل يرضي الطرفين.لم يقصر نصر محروس، وعبر عن سعادته بمبادرة إسعاد لإنهاء الخلافات بينه وبين بهاء سلطان، وأعلن نصر أنه سيعيد التفكير في الأمر مرة أخرى، وبالفعل سمح له بالعودة مرة أخرى للغناء ولجمهوره، تعتبر حفلة الساقية" هي انطلاقة بهاء الجديدة.