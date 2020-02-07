افتتاح ملتقي التشكيليين الدولي الثالث بجاليري آرتشتاين.. السبت

يستضيف جاليري آرتشتاين فعاليات ملتقى التشكيليين الدولي في نسخته الثالثة وذلك يوم السبت الموافق 15 فبراير في تمام السادسة مساءً، ويستمر الملتقى حتى يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير، بشارع بستان الجيش بالعباسية.المشاركة في ملتفى الفنانين التشكيليين يشمل مشاركات الفنانين المصريين والعرب والأجانب، ويستقبل الأعمال الفنية في مختلف الأنماط التصوير الزيتى، الرسم بكل خاماته،التصوير الفوتوجرافى، النحت،الموزاييك، الخزف، الكولاج، فن الخط، الزجاج المعشق، النسيج، التشكيل بالفراغ.ويشترط على الأعمال المشاركة ألا ترمز لأى رمز ديني أو سياسي، ويرفق سعر العمل مع البيانات فى حالة الرغبة فى البيع.ويحصل كل فنان مشارك في الملتقى على شهادة موثقة من قبل جاليري Art shtain يستطيع تقديمها لأى جهه رسمية، ويتم توزيع جوائز وميداليات على أول 15 مركز، ويمنح درع شرفى للمركز الأول والثانى. مع فرصة المشاركة المجانية فى أحد جاليري آتشتاين القادمة.