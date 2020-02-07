«كتاب مصر» تنعى الشاعر جلال عابدين

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادى، رحيل الشاعر جلال عابدين عن عالمنا، عن عمر يناهز 86 عاما، على أثر إصابته بوعكة صحية نقل بعدها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين.جلال عابدين من مواليد 3 سبتمبر 1934 شبين القناطر قليوبية، حصل على دبلوم الدراسات الاستراتيجية عام 1970، ليسانس آداب قسم تاريخ عام 1974، عمل من قبل رئيسا لقسم التدريب بمعهد العلوم الاستراتيجية من عام 1970 حتى عام 1975، ومستشارا لرئيس جامعة حلوان للثقافة والفنون من عام 1995 إلى 2000، وهو مؤسس ورائد جماعة فضفضة للآداب والفنون.وقام الراحل بتأليف أكثر من مسلسل وبرنامج إذاعي، منها المسلسل الإذاعي "الوثيقة رقم 1" بإذاعة الشرق الأوسط عن الجاسوسية، والذي قام ببطولته الفنان القدير يحي الفخراني، كما قام بكتابة عدة سهرات تليفزيونية منها " خريف بلا أحزان، غدا يوم جديد، الديك الفصيح، مسلسل جزيرة الأحلام للأطفال"، فضلا عن كتابة برنامج شعرى بعنوان " فنجان من قهوة مصر "، والذي قدمته القناة الثانية لمدة ثلاث سنوات، والبرنامج الصباح الشعرى اليومى "على جناح الصباح "الذي قدمته إذاعة البرنامج العام لمدة سبع سنوات.