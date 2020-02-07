انطلاق معدات القاهرة والجيزة للصرف الصحي استعدادا للأمطار

انطلقت منذ صباح اليوم معدات تابعة لشركتي القاهره للصرف الصحي والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق استعدادا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.يأتى ذلك ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية.يذكر أن الشركات التابعة للشركة القابضة تعمل بالتنسيق مع غرف طوارئ بالمحافظات ضمن منظومة تشمل العديد من الهيئات والأجهزة المعنية بمواجهة الأمطار.