صدور كتاب «بناء الدولة بعد الثورات العربية» عن مؤسسة أروقة

عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر٬ صدر حديثًا٬ كتاب "بناء الدولة بعد الثورات العربية المعاصرة قضايا وإشكالات نظرية" من تأليف الباحث الدكتور هاني المغلس.وتذهب أطروحة هذا الكتاب إلى التأكيد على أن الدولة تستمد شرعيتها من مصادر خارجة عنها (بخاصة عند بداية تأسيسها)، وتستقي هويتها من علاقتها التفاعلية بإطار حضاري أشمل منها، يمنحها إمكانية تشكيل "هوية" خاصة بها. كما أن العديد من قواعد السلوك والرموز والقيم وحتى مشكلات وأزمات الدولة تأتي من خارج فضاء الدولة.ويؤكد الكاتب على أن "مصادر البناء التاريخي والمعرفي للدولة تقع خارج الفضاء المؤسسي والقانوني للدولة. ويترتب على ذلك ضرورة الوعي بدوائر ثلاث تتشابك وتتبادل التأثير عند بحث مسألة بناء الدولة هي: الأمة كإطار حضاري، والدولة كبنية رمزية ومؤسسية، والسلطة كعمليات وإجراءات حكم وإدارة، ولكل من هذه الدوائر وزنها النسبي في ذلك البناء، ولكل منها أيضا مظاهر حضورها وتأثيرها التي ينبغي أخذها في الاعتبار".ومن خلال المدخل المعرفي النظري، والانتقال بين فكر الدولة وواقعها واستيعاب شروطها في سبيل التأسيس لإسهام نظري في مجال بناء الدولة يخلص الكاتب إلى ضرورة "بلورة وصياغة نظرية دولة أولًا، أو بالتوازي مع حركة الدولة في الواقع".وهذا ما يحاول الكتاب إنجازه ولو على سبيل التنبيه أو الطموح إلى تقديم بعض الرؤى والأفكار التأسيسية أو الموجَّهة أو الكاشفة عن مثل تلك النظرية، والكشف عن العقبات المعرفية التاريخية التي تحول دون بناء الدولة، مع الوعي بأن شرط بناء النظرية يكمن في الممارسة النقدية العلمية في فضاء الفكر والسياسة والاجتماع والمعرفة العربية الإسلامية وتحليل التصورات والأطروحات المختلفة عن الدولة، مع استصحاب الأصيل من داخل دائرة التراث، أو ما ثبتت كفايته من خارجها.