رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور كتاب «بناء الدولة بعد الثورات العربية» عن مؤسسة أروقة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:55 ص
بناء الدولة
بناء الدولة
نضال ممدوح
طباعة
عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر٬ صدر حديثًا٬ كتاب "بناء الدولة بعد الثورات العربية المعاصرة قضايا وإشكالات نظرية" من تأليف الباحث الدكتور هاني المغلس.

وتذهب أطروحة هذا الكتاب إلى التأكيد على أن الدولة تستمد شرعيتها من مصادر خارجة عنها (بخاصة عند بداية تأسيسها)، وتستقي هويتها من علاقتها التفاعلية بإطار حضاري أشمل منها، يمنحها إمكانية تشكيل "هوية" خاصة بها. كما أن العديد من قواعد السلوك والرموز والقيم وحتى مشكلات وأزمات الدولة تأتي من خارج فضاء الدولة.

ويؤكد الكاتب على أن "مصادر البناء التاريخي والمعرفي للدولة تقع خارج الفضاء المؤسسي والقانوني للدولة. ويترتب على ذلك ضرورة الوعي بدوائر ثلاث تتشابك وتتبادل التأثير عند بحث مسألة بناء الدولة هي: الأمة كإطار حضاري، والدولة كبنية رمزية ومؤسسية، والسلطة كعمليات وإجراءات حكم وإدارة، ولكل من هذه الدوائر وزنها النسبي في ذلك البناء، ولكل منها أيضا مظاهر حضورها وتأثيرها التي ينبغي أخذها في الاعتبار".

ومن خلال المدخل المعرفي النظري، والانتقال بين فكر الدولة وواقعها واستيعاب شروطها في سبيل التأسيس لإسهام نظري في مجال بناء الدولة يخلص الكاتب إلى ضرورة "بلورة وصياغة نظرية دولة أولًا، أو بالتوازي مع حركة الدولة في الواقع".

وهذا ما يحاول الكتاب إنجازه ولو على سبيل التنبيه أو الطموح إلى تقديم بعض الرؤى والأفكار التأسيسية أو الموجَّهة أو الكاشفة عن مثل تلك النظرية، والكشف عن العقبات المعرفية التاريخية التي تحول دون بناء الدولة، مع الوعي بأن شرط بناء النظرية يكمن في الممارسة النقدية العلمية في فضاء الفكر والسياسة والاجتماع والمعرفة العربية الإسلامية وتحليل التصورات والأطروحات المختلفة عن الدولة، مع استصحاب الأصيل من داخل دائرة التراث، أو ما ثبتت كفايته من خارجها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

رامز يبدأ تصوير «مقالب البركان» بميزانية 150 مليون جنيه

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الحكومة تنفي إيقاف البطاقات التموينية حال عدم التسجيل بـ«دعم مصر»

منذ حوالي 9 ساعات

«تعالى نتجوز بقى».. الدكتور فادى نصر يكشف حقيقة ارتباطه بأصالة

الصور

image description

خطوبة نجل الفنان جمال عبد الناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

الأكثر قراءة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

«الأرصاد» تناشد المواطنين عدم تخفيف ملابسهم: «الطقس بارد»

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

الحكومة تنفي إيقاف البطاقات التموينية حال عدم التسجيل بـ«دعم مصر»

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

فستان الجيل الخامس بحفل توزيع جوائز «البافتا» 2020

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها ساعتين

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

باحثون: آكل النمل مصدر «كورونا»

الأمطار تخمد حرائق أستراليا

رائدة فضاء أميركية تحطم رقما قياسيا بعد مهمة تاريخية

63 % من الهنود لا يستهلكون البروتين في نظامهم الغذائي

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

«كتاب مصر» تنعى الشاعر جلال عابدين

صدور كتاب «بناء الدولة بعد الثورات العربية» عن مؤسسة أروقة

مناقشة «جمر اللحظة» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

قوافل ثقافية تجوب قرى كفر الشيخ