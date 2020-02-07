ختام فعاليات البطولة الرياضية للمدن الجديدة بالسادات

أقيم مساء أمس الخميس، بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة مدينة السادات، حفل ختام البطولة الرياضية للمدن الجديدة الخامسة عشرة بمدينة السادات 2020، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبدالعزيز، والمهندس كمال بهجات، مساعدى نائب رئيس الهيئة، ولفيف من القيادات بوزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء اجهزة المدن الجديدة، ورئيس واعضاء مجلس امناء مدينة السادات، وكان فى استقبال الضيوف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، واعضاء اللجنة المنظمة للبطولة بالجهاز.وقد احيا الحفل الساهر المطربة الشابة صابرين النجيلى، والتي شدت بأجمل الأغانى الوطنية والتى تفاعل معها الجمهور من أهالى مدينة السادات والبعثات الرياضية.وقد اثنى المهندس عبد المطلب ممدوح على التنظيم الجيد للبطولة وخروجها بالمظهر اللائق والمشرف، ووجه الشكر لجهاز مدينة السادات والعاملين به.وقرر تنظيم البطولة القادمة للمدن الجديدة السادسة عشرة 2021 بمدينة دمياط الجديدة، كما وعد بإدخال المسابقات الثقافية وبعض الألعاب الرياضية الأخرى لبطولة العام القادم.وفى نهاية الحفل أعلن المحاسب وائل شعبان، المدير التنفيذي للبطولة الرياضية، النتائج النهائية للبطولة، والتي أسفرت عن فوز مدينة العاشر من رمضان بدرع البطولة عن هذا العام، ونتائج باقى الألعاب والفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى فيها.وقام المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة والمهندس أمين غنيم بتوزيع الكؤوس والدروع والميداليات وشهادات التقدير على الفرق الفائزة واللجان المنظمة.