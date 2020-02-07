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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هونج كونج تخترع جهازا لتشخيص الإصابة بـ«كورونا»

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:52 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قال فريق علماء من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا، إنهم اخترعوا أسرع جهاز لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وأوضح العلماء في مؤتمر صحفي في معرض الكشف عن الجهاز الجديد: "الكشف المبكر عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد صار تحديا محدقا في أنحاء العالم، في الوقت الذي يواصل فيه الوباء انتشاره".

وأضافوا أن الجهاز الجديد يستطيع باستخدام تكنولوجيا شرائح الموائع الجزيئية، رصد الفيروس خلال 40 دقيقة من لحظة أخذ العينة وإجراء الاختبار، مقارنة بتكنولوجيا "تفاعل البوليمارات المتسلسل" (بي سي آر) المستخدمة حاليا، والتي تستغرق ما بين ساعة ونصف وثلاث ساعات للكشف عن الفيروس.

ويعمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها على مدار الساعة من أجل التوصل لعلاج لمواجهة الفيروس الجديد، والذي يشكل خطرا داهما على الصحة العالمية، وقد أودى الفيروس حتى الآن بحياة 363 شخصا في الصين، التي تعد موطن الوباء.

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