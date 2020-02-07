«التعليم» تبحث إجراءات المسح الطبي بالمدارس

يعقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مسئولي المديريات والادارات التعليمية، للتعريف بإجراءات المسح الطبي الخاص بحملة 100 مليون صحة.يأتي ذلك بمشاركة مسئولي وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي.وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المستهدف من هذا الاجتماع: مدير ادارة التعليم الابتدائي بالمديرية، ومدير ادارة التعليم الابتدائي بالمديريات، ومدير ادارة التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديريات، ومدير مرحلة الابتدائي بالإدارات التعليمية، ومنسقي الحملة بالمديريات والإدارات التعليمية.وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تنفيذا لمبادرة 100 مليون صحة، سيتم عمل المسح القومي الشامل لأمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية اعتبارا من 10 فبراير 2020، في جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة عربي ولغات والدولية والتربية الخاصة والتعليم المجتمعي والوافدين.وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة وجود منسق بالمدارس يختاره مديرو المدرسة للتواصل مع منسق الإدارة.كما أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات لجميع المديريات التعليمية بإعداد حجرة في كل مدرسة بها 5 كراسي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، وتصنيف المدارس لمدارس حضر وريف، وتنفيذ ندوات توعية للطلاب وأولياء الأمور بالاستعانة بأطباء متخصصين، والتوعية من خلال اجتماعات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، وعرض فيديوهات تعليمية على التلاميذ عن تلك الأمراض بحجرة الوسائط المتعددة.