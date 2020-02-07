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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاحتلال الإسرائيلي يرسل تعزيزات عسكرية للضفة الغربية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:50 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مروة عنبر
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أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرارا بإرسال تعزيزات عسكرية من قواته إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش "وفقا لتقييم الوضع الذي يجري نتواصل في الجيش، فقد تقرر تعزيز فرقة الضفة الغربية بقوات إضافية"، وفقا لما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

جدير بالذكر، شهدت مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتان أمس الخميس، أحداثا متسارعة، أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينين، وأصيب العشرات خلال مواجهات واشتباكات وعمليتي دهس وإطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من جانب آخر، تواصلت فعاليات صلاة الفجر العظيم، في مناطق مختلفة من محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الجمعة، التي بدأت قبل أسابيع في إطار الحراك الجماهيري المناصر للمسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في الخليل.

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