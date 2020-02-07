مرور الوادي الجديد ينظم قوافل لفحص وإنهاء التراخيص

تستمر إدارة مرور الوادي الجديد في نشاطها بدفع قوافلها المرورية الأسبوعية بمراكز المحافظة، حيث نظمت اليوم قوافل بمركز بلاط وباريس والفرافرة، وذلك لفحص وإنهاء إجراءات تراخيص كافة المركبات.صرح بذلك العقيد محمد سيف مدير الإدارة العامة للمرور بالوادي الجديد، مؤكدا بأن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتوفير كافة الخدمات للمواطنين خاصة القاطنين بالمناطق النائية والبعيدة وذلك للتسهيل والتيسير عليهم من مشقة السفر.ويجري الإعلان عن كل قافلة بشكل مسبق حتى يتسنى لجميع المواطنين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها.وقال إنه سيتم إرسال قافلة مرورية شهريا لكل مركز من المراكز البعيدة التي لا يتوفر بها وحدات مرورية، وذلك تسهيلًا على المواطنين، وحثهم على إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بهم في أسرع وقت، خاصة القرى التي بها مركبات يصعب وصولها لمقر إدارة المرور مثل الدراجات النارية والمركبات الزراعية والسيارات القديمة والمحافظة مراكزها متباعدة وذات طبيعة جغرافية مختلفة.