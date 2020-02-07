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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قوافل ثقافية تجوب قرى كفر الشيخ

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:45 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، إطلاق قوافلها الثقافية بالعديد من المحافظات لرفع الوعي ونشر المعرفة، والتصدي للأفكار الظلامية، ومواجهة الإرهاب.

وتركز الهيئة في قوافلها على القرى الأكثر احتياجا للخدمة الثقافية، حيث وصلت قافلتها حاليًا إلى محافظة كفر الشيخ، وبدأت فعالياتها بمحاضرة بعنوان "دور الثقافة فى التنمية" ألقاها الباحث محمد عطوة.

وتناول فيها أهمية الثقافة بالنسبة للمجتمع ودورها في توجيه السلوك الإنسانى حيث أصبحت علم المستقبل.

وأكد أن الأمية الثقافية أخطر بكثير جدا من الامية التعليمية، كما تحدث عن الأسباب التى جعلت الأمة تتراجع ثقافيا منها نسبة الامية الكبيرة بين سكانها وشدد على دور الهيئة العامة لقصور الثقافة في تحقيق العدالة الثقافية ونشر الفنون والآداب بكل ربوع الوطن.

تلي ذلك ورشة للرسم والتلوين للأطفال، بجانب فقرة للقراءة الحرة للقصص والمجلات، واختتمت القافلة بأمسية شعرية للشاعر ممدوح المتولى ومتولى حسين ومجموعة من القصائد الشعرية ومنها "على ضفاف الوجد، هديل الصمت، حديث عابر عن جرح مقيم"، بجانب الاستماع لمواهب القرية في الشعر والغناء والتمثيل.

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