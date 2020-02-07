«الأرصاد» تناشد المواطنين عدم تخفيف ملابسهم: «الطقس بارد»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة من عدم الاستقرار ستسيطر على الأحوال الجوية بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث انخفضت درجات الحرارة 5 درجات مئوية عن الأيام الماضية مع شعور بالبرد الشديد، وصاحب هذه الأجواء نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.وتابع "شاهين"، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية في الساعات المقبلة وحتى الأحد المقبل، تصل إلى الوجه البحرى والقاهرة وشمال سيناء لتكون من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية ومن متوسطة إلى خفيفة على القاهرة، موضحًا أن نشاط الرياح سيقلل الرؤية الأفقية نتيجة الرمال والأتربة.وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم لأن طقس الأيام المقبلة سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.